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Эйки Нестор: в будущем жители Эстонии не растеряют запал и стремление к новому

На церемонии подъема государственного флага. Фото: ERR
Cегодня 07:51
Рубрика: Эстония

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор на торжественной церемонии поднятия флага в честь 99-й годовщины Эстонской Республики, которая состоялась на рассвете на Тоомпеа, выразил уверенность в том, что стремление к новому, открытость и желание создавать и развивать свое государство никогда не покинут эстоноземельцев.

Предлагаем вам речь Эйки Нестора в полном объеме:

Добрый день и хорошего утра в этот праздник всем, кто пришел на Тоомпеа, и всем, кто наблюдает за событиями на экранах!

Флаг на башне "Длинный Герман" наполняет наши сердца гордостью за свое государство. За свою свободную республику! Теплое чувство, как и положено в день рождения.

Наша дорогая Эстонская Республика стала на год старше, и большой юбилей уже не за горами. Вы и сами наверняка думали, что многие государства, особенно западные, отпраздновали свое столетие много веков тому назад. Общаясь с этими государствами, мы всегда честно говорим, что Эстония – молодое государство. Даже ста лет не исполнилось. Но, дорогие соотечественники, всего лишь год мы как государство еще можем вести себя как озорные зазнайки. Сто лет – это уже солидный возраст, и вести себя надо будет еще степеннее и взрослее.

Но сложное детство нашего государства скорее возлагает на нас еще одну обязанность. Напоминать нашим соратникам, что неважно, сто лет твоему государству или тысяча, а в современном мире мы можем быть сильными лишь вместе, одной семьей.

Я уверен, что и в будущем мы не растеряем наш запал и стремление к новому. Не исчезнут и открытость, и желание постоянно создавать и развивать это государство. Двигаться дальше и не закрываться. Жить не только для себя и своих семей, а желать лучшего и своим друзьям и соседям, коллегам и всем, кто считает эту страну своей или просто ее уважает. Наша общая Эстония – страна, где мы можем быть счастливы и свободны.

Я надеюсь, что молодое поколение не обидится, но следующие мои слова обращены в первую очередь к тем, кто был вынужден жить во времена, когда о свободной Эстонии можно было лишь мечтать. Мне особенно запомнилось одно поздравление с годовщиной республики. Ученики третьего класса основной школы прекраснейшего из островов Эстонии рассказали, что им нравится в нашем государстве, а что можно было бы сделать лучше. Мы, взрослые, ведь умеем быть сдержанными и очень вежливыми. А дети в своей речи – искренние и непосредственные. Иногда, вы и сами знаете, они бывают смешными. Но каждому выступлению мне хотелось аплодировать. Одна девочка отвечает на вопрос – почему ей нравится Эстония – так: "Эстония – красивая страна, и здесь, скорее всего, никогда больше не будет войны. Я не боюсь, что будет". Я верю, что в этих словах – самая большая благодарность, которую только может выразить нам молодое поколение.
Нам стоило жить для того, чтобы рожденные и растущие в свободной Эстонии дети не боялись. И этот флаг на башне будет реять вечно.

Хорошего всем праздника!

Да здравствует Эстонская Республика!

Екатерина Таклая
Редактор

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