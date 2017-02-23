Уездный суд в четверг проведет предварительное заседание по делу Сависаара

Эдгар Сависаар. Фото: Сийм Лыви, ERR

Судебный процесс по делу бывшего председателя Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, начнется в четверг, 16 февраля, в Харьюском уездном суде с предварительного заседания.

Государственная прокуратура обвиняет политика в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также ему предъявлены обвинения по ряду других эпизодов.

Обвинение в даче взятке Сависаару получили бизнесмены Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Тедер и Велло Кунман. Другие фигуранты дела - председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, а также бывший глава Народного союза Вилло Рейльян и экс-муниципальный чиновник Прийт Кутсер.

Не исключено, что на суде будет поднят вопрос и о состоянии здоровья 66-летнего Сависаара. Если оно окажется неудовлетворительным, то Эдгар Сависаар сможет избежать судебного разбирательства.

На предварительном заседании суд рассмотрит возможные ходатайства и назначит график судебных заседаний. Однако весьма вероятно, что по итогам сегодняшнего заседания будет назначено еще одно предварительное заседание.

Уголовное дело будет вести судья Анне Ребане.