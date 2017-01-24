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Министерство выделит на модернизацию школьных зданий 55 млн евро

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:38
Рубрика: Эстония

Законопроект Министерства образования и науки предусматривает выделение 22 местным самоуправлениям 55,3 млн евро, чтобы поддержать приведение в порядок школьной сети модернизацией зданий.

Благодаря инвестициям снизят расходы местных самоуправлений на содержание зданий и направят больше средств на образовательную деятельность.

В прошлом году самоуправления, отказавшиеся от содержания гимназической системы или с государственными гимназиями, могли ходатайствовать о пособии на обновление, строительство или снос школьных зданий, чтобы привести их размеры в соответствие с изменившимся числом учеников.

Всего в рамках тура ходатайствования было представлено 31 предложение. Первоначальный объем конкурса был 46 млн евро, однако министерство увеличило бюджет до 55,3 млн евро.

С помощью проектов, получивших пособие, реконструируют, а также построят более 61 000 квадратных метров современной школьной площади. Поскольку многие здания стали слишком большими для имеющегося количества учеников, то ненужную площадь сократят на 62 500 квадратных метров, что означает поиск новых функция для зданий или их снос.

Для приведения в порядок зданий основных школ пройдет по меньшей мере два тура ходатайствования. В текущем году откроется второй тур, на который ждут ходатайств от местных самоуправлений, которые упорядочивают свою школьную сеть.

Объем инвестиций двух туров ходатайствования вместе с долей самофинансирования составляет 106 млн евро, из которых 92 млн евро поступит из Европейского фонда регионального развития.
Число учеников с конца 90-х годов сократилось почти на 40%. Школьные здания Эстонии преимущественно были построены в то время, когда в год рождалось приблизительно 21 000 детей. Согласно прогнозам, к 2040 году рождаемость в стране снизится до 10 000 рождений в год.

В 2014 году сфера образования использовала почти 3,5 млн квадратных метров площади. К 2020 году планируют сократить этот показатель до 3 млн квадратных метров.

Ирина Киреева
Редактор

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