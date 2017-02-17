За неделю от гриппа скончались еще два человека

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По данным девяти больниц на прошлой неделе из-за гриппа в интенсивной терапии нуждались пять человек, из них двое были в возрасте от 18 до 64 лет и трое – старше 65 лет. Из-за последствий гриппа скончались два человека, сообщили в Департаменте здоровья.

Всего с начала сезона в интенсивной терапии нуждались 74 пациента, из них два ребенка в возрасте до 4 лет, один – школьного возраста, 16 человек в возрасте от 18 до 64 лет и 55 – старше 65 лет. Всего за сезон гриппа скончалось 25 человек. Все входили в группу риска. Основными факторами риска был возраст и хронические заболевания.

В связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей на прошлой неделе к врачу обратились 6595 человек, что немногим меньше показателя за предыдущую неделю (6603).

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей была 501,2. Выше среднего заболеваемость вирусными инфекциями была в Ида-Вирумаа, Нарве, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

На основании зарегистрированных данных, заболеваемость гриппом и гриппоподобными заболеваниями оставалось стабильной, но по-прежнему на относительно высоком уровне. Интенсивность заболеваемости гриппом оценивают как среднюю, распространение – как широкое.