Сотрудники Тартуского университета занимались подделкой документов и игнорировали конфликт интересов

Cкандал разгорается в Тартуском университете. Аудит министерства финансов выявил, что сотрудники старейшего в Эстонии вуза подделывали документы и игнорировали конфликт интересов. Дело уже передано в правоохранительные органы.

Как следует из аудита, доступного в регистре документов Министерства образования и науки, факт мошенничества связан с командировкой сотрудников Тартуского университета Сулева и Геа Кыкс во Вьетнам в ходе проекта по интернационализации науки, передает "Актуальная камера".

"Выяснилось, что сотрудники Тартуского университета попросили туристическое бюро отобразить в счетах сумму, отличающуюся от изначального ценового предложения, а также изменили одно из предложений таким образом, чтобы можно было выбрать более дорогой вариант", - говорит директор агентства по структурным пособиям фонда Archimedes Аннемари Муру.

По словам ректора Тартуского университета, подделывать документы им помогала еще одна сотрудница университета - Кадри Оя.

"Она получила максимальное наказание, предшествующее расторжению трудового договора. Также ее перевели на более низкую должность с меньшей заработной платой", - отмечает ректор Тартуского университета Волли Кальм.

Помимо фальсификации счета за услуги турбюро, Кадри Оя, по данным аудита, причастна и к еще одному нарушению в ходе того же проекта - игнорируя явный конфликт интересов, она приняла заявку на участие в тендере по оказанию координационной услуги от предприятия, принадлежащего ее супругу.

"Два предложения оказались слишком дорогими для проектного бюджета, а автором третьего, цена которого была подходящей, было предприятие, прямым образом связанное с сотрудниками Тартуского университета, в том числе с одним из сотрудников, который сам участвовал в формировании запроса и решения по ценовым предложениям. Было бы верно отвести себя от этого выбора", - подчеркивает Муру.

Общая сумма, которую фонд Archimedes требует у университета за нарушения, обнаруженные в ходе аудита, превышает 14 тысяч евро. Как подчеркивает ректор Кальм, все причастные к произошедшему сотрудники университета получили письменные выговоры, признали свою вину и согласны компенсировать убытки.

Извещение о нарушениях направлено в полицию, но Департамент полиции и погранохраны пока не комментирует ситуацию в интересах следствия. Упомянутые в аудите сотрудники Тартуского университета от дополнительных комментариев также отказались.