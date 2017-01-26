Николаевский храм в Копли украсили привезенные из России кресты

Для расположенного в столичном Пыхья-Таллинне Николаевского храма и его прихожан наступил особенный день - после долгого ожидания новые купола увенчали привезенные из Ростова кресты.

Ремонт обошёлся в сто тысяч евро, сообщила в четверг "Актуальная камера" (ETV+), отметив, что сумму на ремонт удалось собрать с помощью добровольных пожертвований, благотворителей и города.

Кресты изготовлены из нержавеющих стали и покрыты титаном.

"Кровля и купола восстановлены и отреставрированы по старым чертежам. Этого события мы ждали достаточно давно", - рассказал настоятель Николаевского храма, отец Евгений.

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