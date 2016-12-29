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"Калев/Крамо" дал бой, но уступил "Химкам" в матче Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" пока чаще проигрывает, чем побеждает. Фото: ERR
Cегодня 19:02
Рубрика: Спорт

В четверг, 22 декабря, столичный "Калев/Крамо" в матче Единой лиге ВТБ уступил на своей площадке "Химкам".

Встреча состоялась в "Саку Суурхалле" и завершилась со счетом 84:77 в пользу гостей.

"Калев" выиграл первую четверть с разницей в два очка, но к большому перерыву на шесть очков оторвались уже россияне. Во второй половине игры хозяева площадки несколько раз вплотную подбирались к фавориту, но чуда не произошло.

В составе "Калева" по 15 очков набрали Седрик Симмонс и Демонте Харпер. У победителей блистал разыгрывающий Джакоб Пуллен, который за 20 проведенных на паркете минут набрал 24 очка.

"Химки" выиграли 8 матчей из 10. У "Калева" противоположные показатели - 2 победы в 10 матчах.

Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет 5 января, когда на выезде сыграет против рижского клуба ВЭФ.

Сергей Михайлов
Редактор

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