В Силламяэ разгорелся скандал вокруг посещения детского сада "Евангельскими христианами"

Околорелигиозный скандал разгорелся в Силламяэ. В одном из детсадов прошло мероприятие, организованное, как предполагается, религиозной организацией евангельских христиан. Возмущенные родители собирают подписи под требованием к директору запретить в садике проводить какие-либо мероприятия с религиозным уклоном. Оппозиция горсобрания намерена заявить в полицию для дальнейшего расследования инцидента, передает "Актуальная камера".

Несколько родителей, чьи дети посещают силламяэский детский сад "Светлячок" (Jaaniussike) до сих пор не могут прийти в себя: вместо предрождественского праздника в начале января, по их словам, детям устроили религиозную агитацию.

Как заявили родители, без их согласия представители некоммерческой организации "Дети в Эстонии" пришли в садик, исполняли религиозные песни вместе с детьми, а также вручали подарки и брошюры религиозного содержания. Как потом уточнят - речь идет о брошюрах, издаваемых организацией евангельских христиан. Узнали об этом мероприятии родители из соцсети - детский сад опубликовал фото на своей страничке в Фэйсбуке.

На сегодняшний день все фото удалены. Родители же не перестают возмущаться: во-первых, почему их не предупредили о таких "визитерах", во вторых, детский сад - не место для религиозных организаций.

"Конечно, не устраивает, что это было с религиозным оттенком, и что нас об этом не предупредили. Пели 4 песни и совершали какие-то там обряды что-ли, поднимались руки к небу. Я считаю, что это абсолютно неуместно, потому что религия - очень интимная тема. Тем более это детки, у них светлые головки и сейчас в них можно вложить все, что угодно", - рассказала мама ребенка Ольга Тарасова.

На данный момент родители собирают подписи под обращением к директору садика с просьбой больше не проводить мероприятия религиозного толка. Недовольство родителей разделяет и поддерживает местный депутат Олег Култаев, который также не намерен спускать историю на тормозах.

"В данном случае, я настаивал бы на том, чтобы было проведено расследование ни родителями, ни депутатами, ни СМИ, а компетентными органами, которые выяснили бы все нюансы и имеющиеся нарушения закона, если они есть. И естественно, я как депутат горсобрания, тоже этим возмущен и выразил свое несогласие, написав письмо мэру с требованием принять меры и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора детского сада", - пояснил депутат горсобрания Силламяэ Олег Култаев.

Представитель некоммерческого объединения "Дети в Эстонии" - того самого, что пришло в детсад "Светлячок" с резонансными брошюрами, Светлана Дюрягина от комментариев отказалась, телефон главы организации Юлле Кяэрик оказался не доступен.

"Актуальная камера" обратилась за комментарием к заведующей детского садика Аннели Вассиевой, но и она не смогла найти возможности для интервью. Как она заявляла ранее нашим коллегам из "Радио 4", у родителей нет причин для беспокойства.

"Была благотворительная акция. Это общество зарегистрировано и называется "Дети Эстонии". Нет, к сектантам они не имеют никого отношения. И никакой пропаганды религиозной в детском саду не было. Родители были оповещены об этом мероприятии. Возмущение высказали две родительницы. Да, здесь сыграл роль человеческий фактор, до этих двух родителей информация не дошла. Это наша вина и мы уже извинились перед этими родителями", - сказала в интервью "Радио 4"» директор детского садика Jaaniussike Аннели Вассиева.

По словам председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой, руководство города не считает, что произошло нечто страшное или неуместное.

"Ни о какой религиозной агитации, тем более ни о каких посещениях каких-либо сект наших школ и детских садов речи не идет и не может идти, поэтому, я склонна все-таки верить представителям детского сада, а также родителям, у которых после этого инцидента, мы спрашивали их мнение и никто ничего плохого в этом не видит. Так что, эту информацию мы примем к сведению, в любом случае, еще раз повторяю, никакой агитации в наших школах и детских садах не ведется", - пояснила председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова.

Тем не менее, власти обсудят этот вопрос на заседании комиссии по культуре и образованию.