logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Силламяэ разгорелся скандал вокруг посещения детского сада "Евангельскими христианами"

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:10
Рубрика: Ида-Вирумаа

Околорелигиозный скандал разгорелся в Силламяэ. В одном из детсадов прошло мероприятие, организованное, как предполагается, религиозной организацией евангельских христиан. Возмущенные родители собирают подписи под требованием к директору запретить в садике проводить какие-либо мероприятия с религиозным уклоном. Оппозиция горсобрания намерена заявить в полицию для дальнейшего расследования инцидента, передает "Актуальная камера".

Несколько родителей, чьи дети посещают силламяэский детский сад "Светлячок" (Jaaniussike) до сих пор не могут прийти в себя: вместо предрождественского праздника в начале января, по их словам, детям устроили религиозную агитацию.

Как заявили родители, без их согласия представители некоммерческой организации "Дети в Эстонии" пришли в садик, исполняли религиозные песни вместе с детьми, а также вручали подарки и брошюры религиозного содержания. Как потом уточнят - речь идет о брошюрах, издаваемых организацией евангельских христиан. Узнали об этом мероприятии родители из соцсети - детский сад опубликовал фото на своей страничке в Фэйсбуке.

На сегодняшний день все фото удалены. Родители же не перестают возмущаться: во-первых, почему их не предупредили о таких "визитерах", во вторых, детский сад - не место для религиозных организаций.

"Конечно, не устраивает, что это было с религиозным оттенком, и что нас об этом не предупредили. Пели 4 песни и совершали какие-то там обряды что-ли, поднимались руки к небу. Я считаю, что это абсолютно неуместно, потому что религия - очень интимная тема. Тем более это детки, у них светлые головки и сейчас в них можно вложить все, что угодно", - рассказала мама ребенка Ольга Тарасова.

На данный момент родители собирают подписи под обращением к директору садика с просьбой больше не проводить мероприятия религиозного толка. Недовольство родителей разделяет и поддерживает местный депутат Олег Култаев, который также не намерен спускать историю на тормозах.

"В данном случае, я настаивал бы на том, чтобы было проведено расследование ни родителями, ни депутатами, ни СМИ, а компетентными органами, которые выяснили бы все нюансы и имеющиеся нарушения закона, если они есть. И естественно, я как депутат горсобрания, тоже этим возмущен и выразил свое несогласие, написав письмо мэру с требованием принять меры и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора детского сада", - пояснил депутат горсобрания Силламяэ Олег Култаев.

Представитель некоммерческого объединения "Дети в Эстонии" - того самого, что пришло в детсад "Светлячок" с резонансными брошюрами, Светлана Дюрягина от комментариев отказалась, телефон главы организации Юлле Кяэрик оказался не доступен.

"Актуальная камера" обратилась за комментарием к заведующей детского садика Аннели Вассиевой, но и она не смогла найти возможности для интервью. Как она заявляла ранее нашим коллегам из "Радио 4", у родителей нет причин для беспокойства.

"Была благотворительная акция. Это общество зарегистрировано и называется "Дети Эстонии". Нет, к сектантам они не имеют никого отношения. И никакой пропаганды религиозной в детском саду не было. Родители были оповещены об этом мероприятии. Возмущение высказали две родительницы. Да, здесь сыграл роль человеческий фактор, до этих двух родителей информация не дошла. Это наша вина и мы уже извинились перед этими родителями", - сказала в интервью "Радио 4"» директор детского садика Jaaniussike Аннели Вассиева.

По словам председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой, руководство города не считает, что произошло нечто страшное или неуместное.

"Ни о какой религиозной агитации, тем более ни о каких посещениях каких-либо сект наших школ и детских садов речи не идет и не может идти, поэтому, я склонна все-таки верить представителям детского сада, а также родителям, у которых после этого инцидента, мы спрашивали их мнение и никто ничего плохого в этом не видит. Так что, эту информацию мы примем к сведению, в любом случае, еще раз повторяю, никакой агитации в наших школах и детских садах не ведется", - пояснила председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова.

Тем не менее, власти обсудят этот вопрос на заседании комиссии по культуре и образованию.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями
 foto
Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3
 foto
Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Зарубежные новости

foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28