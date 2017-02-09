В Нарве задержали магазинных воров

Нарва. Фото: Сийм Лыви

В Нарве задержали двух магазинных воров. Один украл продукты, другой - алкоголь. Мужчины ранее уже привлекались к ответственности за воровство.

Как сообщила Идаская префектура, 1 февраля 57-летний мужчина пытался украсть продукты в магазине на улице Кереса. Мужчина, которого ловят на воровстве уже не первый раз, был задержан полицией.

В этот же день в торговом центре Fama задержали 26-летнего мужчину с украденным алкоголем. Ранее его также ловили на воровстве.