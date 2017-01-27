Лучшими спортсменами Нарвы назвали Александра Латина и Анжелу Воронову

По традиции, 19 января, в Нарвском замке прошло мероприятие награждения лучших спортсменов, их наставников, спортивных клубов и общественных организаций.

Лучший спортсмен Нарвы 2016 года: тратлонист Александр Латин (чемпион Эстонии, этапы Кубка мира - 23, 33 место, чемпионат мира (кубковая серия) – 72 место).

За спортивные достижения отметили: гребца Дмитрия Федорова (чемпионат Эстонии - три 2 место, чемпионат Европы – 16 место, чемпионат Мира U23 – 24 место); стрелка Андрея Михайлова (чемпионат Эстонии - 2-кратный чемпион (индивидуально), 3-кратный чемпион в команде, чемпионат Европы - 18 и 21 место) и фехтовальщика на инвалидных колясках Алексея Щеглова (чемпионат Европы – 8 и 10 место, этап кубка мира - 3 место).

Лучшей спортсменкой Нарвы в очередной раз выбрали стрелка Анжелу Воронову (чемпионат Эстонии - 3-кратная чемпионка, этап кубка мира – 2 и 12 место, кубок Европы - 2 и 12 место).

За спортивные достижения отметили: стрелков Веру Румянцеву (чемпионка Эстонии, чемпионат Европы – 33 место) и Валерию Морозенко (кубок Европы - 14 место, чемпионат Эстонии – 2 место).

Лучший молодой спортсмен города - легкоатлет Виталий Рубенков (чемпионат Эстонии U18 – 3-кратный чемпион, чемпионат Европы U18 – 6 место).

За спортивные достижения наградили: гребца Михаила Куштейна (чемпионат Эстонии U18 - чемпион, чемпионат Мира U18 – 16 место (в двойке), плавца Ивана Щеглова (чемпионат Эстонии U16 - 5-кратный чемпион), боксера Роберта Шибалова (чемпионат Европы U18 – 9 место), кикбоксеров Андреса Ойтсара (чемпионат Мира U16 – 1 место) и Даниила Гайдука (чемпионат Мира U16 – 2 место), фехтовальщиков на инвалидных колясках Дмитрия Красикова (чемпионат Мира U17 – 10 место и 11 место, чемпионат Мира U23 – 16 место) и Валентина Красикова (чемпионат Мира U17 – 12 место и 13 место, чемпионат Мира U23 – 17 место), хоккеиста Даниила Сеппенен (участника сбороной Эстонии), стрелка Станислава Болдырева (чемпионат Эстонии – первое место, два вторых и два третьих места, чемпионат Европы U20 – 20 и 22. место – в индивидуальном зачете, 7 место в команде).

Среди лучших молодых спортсменок награды получили: Дарья Токманцева (сумо, дзюдо) (чемпионат Эстонии U18 сумо – 1 место, дзюдо – 3 место, чемпионат Европы U20 сумо – 3 место, чемпионат Европы U23 сумо – 5 место, чемпионат Европы сумо – 7 место), Алина Мехиляйнен (сумо, дзюдо, борьба) (чемпионат Эстонии U16 – борьба - 2 место, сумо - 1 место, чемпионат Эстонии дзюдо U18 – 1 место, чемпионат Европы сумо U16 – 3 место), Анастасия Синицына (шахматы) (чемпионат Эстонии U20 – 1 место, чемпионат Эстонии U18 – 2 место, чемпионат Эстонии – 3 место), Ксения Прибыловская (биатлон) (чемпионат Эстонии U18 – 3-кратная чемпионка).

Лучшие спортивные команды Нарвы: хоккейная команда Спортивной школы Паэмурру (чемпионат Эстонии - 1 место), футбольная клуб FC Narva United (чемпионат Эстонии по зальному футболу - 2 место), шахматный клуб Kaissa (чемпионат Эстонии среди клубов - 1 место).

Лучший тренер Нарвы 2016 года: Раис Давлеткильдеев – тренер по хоккею спортивной школы Паэмурру, Иван Новицкий – тренер по дзюдо спортивной школы Энергия, Александр Ларюшин– тренер спортивного клуба "Флоретт" (фехтование, инваспорт), Сергей Тимофеев – тренер по кикбоксингу спортивного клуба "Конкиро", Александр Макаров – тренер по стрельбе спортивной школы Паэмурру, Даниил Танага – тренер по лёгкой атлетике.

Лучшее спортивное мероприятие Нарвы 2016 года: Нарвский Энергетический забег и мероприятия оздоровительного спорта в Нарве – Владимир Вшивцев, Нарвский Энергетический забег и мероприятия оздоровительного спорта в Нарве – Антон Праткунас (MTÜ Motus), спортивные мероприятия по художественной гимнастике – организатор Надежда Захаренкова, турниры по футболу в Нарве – организатор Нарвский Футбольный Союз, фитнес Модель Эстония – организаторы Виталий Малинин и Елена Малинина, турнир по профессиональному боксу - организатор Александр Караваев, нарвский мотокросс – организатор Алексей Виноградов.

Необошли внимание и ветеранов спорта: Надежда Полякова – чемпионат Мира по лыжам среди ветеранов - два золота одно серебро и Валерий Федюшин – чемпионат Мира по лёгкой атлетике среди ветеранов (тройной прыжок) – 3 место.

Отмечен совместный проект MTÜ „Tuleviku Jäähoki“ и спортивной школы Паэмурру „Попробуй себя в хоккее“. В школьном спорте отмечены Солдинаская и Пяхклимяэская гимназии за лучшие спортивные результаты и активное участие в соревнованиях по школьному спорту в 2016 году.