Выигравшая внедорожник в рамках кампании по объединению самоуправлений жительница Нарва-Йыэсуу живет в США

Председатель волостного собрания Вайвара Хейки Лутс и Александр Сердюк. Фото: Рене Кундла

Разыгранный в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" внедорожник достался женщине, которая на протяжении многих лет живет в США. В субботу автомобиль торжественно был передан сыну победительницы розыгрыша.

Акцию по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" организовала и провела в декабре волость Вайвара совместно с городом Нарва-Йыэсуу с целью набрать 5000 жителей, проживающих в обоих самоуправлениях.

Кампания завершилась в середине декабря и 1 января 2017 года между всеми жителями Нарва-Йыэсуу и Вайвара был разыгран автомобиль SUV Subaru Forester. Победительницей оказалась жительница Нарва-Йыэсуу Елена Орехова, которая с 1998 года живет в США. Сегодня автомобиль на основании доверенности получил ее сын Александр Сердюк.

Перед проведением кампании в Нарва-Йыэсуу и Вайвара проживали в общей сложности 4553 человек, после кампании это число увеличилось на 240 человек.

Оба самоуправления, несмотря на то, что им не удалось набрать 5000 жителей, представили правительству ходатайство об объединении.