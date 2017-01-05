Врач из Ида-Вирумаа получил условный срок за смерть пациента

Иллюстративная фотография. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В четверг, 29 декабря, Вируский уездный суд признал 43-летнего врача Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности в результате бездействия.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда, Горячев приговорен к лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

Также ему придется оплатить свыше 14 тысяч евро в пользу родственников погибшего в качестве возмещения морального ущерба.

Будут ли прокуратура оспаривать вердикт? По словам пресс-секретаря Вируской окружной прокуратуры Елены Филипповой, для начало надо внимательно изучить решение суда.

"Назначенное Горячеву наказание сторону обвинения удовлетворило, но помимо этого мы ходатайствовали о том, чтобы суд установил в отношении Горячева запрет на право заниматься врачебной деятельностью. А этого не произошло", - рассказала Филиппова.

Сам Горячев не признал себя виновным.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отдедение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день состояние тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.