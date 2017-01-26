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Известному нарвскому предпринимателю Александру Брокку собираются присвоить звание почетного гражданина Нарвы

Александр Брокк. Фото:Scanpix/PM
Cегодня 16:30
Рубрика: Ида-Вирумаа

Мэр Нарвы Тармо Таммисте и депутаты городского собрания предложили присвоить звание почетного гражданина Нарвы известному в городе бизнесмену Александру Брокку. Вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии городского собрания 26 января.

В соответствии с первым пунктом п.1.1. Положения о Почетном гражданине города Нарва, звание присваивается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и спорта, а также в восстановлении старого города.

Инициативная группа считает, что Александр Брокк соответствует нескольким, указанным в этом пункте критериям. Он вносит выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, сохраняя и развивая кожевенное предприятие (владелец завода Nakro AS), а также создавая условия в промышленном парке Intec-Nakro для развития других предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест в городе.

"На протяжении многих лет Брокк оказывает безвозмездную помощь спортивным обществам, инвалидам, музыкальным конкурсам, ветеранам. Благотворительность для него – это выражение его любви к Нарве и нарвитянам", - говорится в проекте постановления о присвоении Брокку звания почетного гражданина города.

В качестве примера благотворительных дел названы четыре колокола для православной церкви Нарвской иконы Божьей матери и памятник к 100-летию известного шахматиста Пауля Кереса, которые были изготовлены на деньги мецената.

Решение о присвоении звания почетного гражданина Нарвы будут принимать депутаты 26 января.

Артур Тооман
Редактор

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