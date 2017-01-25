Прокуратура завела дело о подделке документов в нарвском детском саду "Красная шапочка"

В октябре 2016 года родители детей детсада "Красная шапочка" провели пикет. Фото: ERR

Вируская окружная прокуратура в конце декабря начала следствие по возможной подделке подписей педагогов детского сада "Красная шапочка". Они обратились в прокуратуру после того, как получили именной сертификат от организаторов дополнительного обучения, в котором они фактически не участвовали.

Педагоги детского сада "Красная шапочка" осенью были приглашены в учебную экскурсионную поездку на "Полярную мызу" в Кукрузе, которая должна была состояться 19 ноября 2016 года и где в рамках программы языкового погружения должна была пройти лекция на эстонском языке об истории Ида-Вирумаа. Поездку стоимостью 300 евро оплачивал образовательный фонд Innove. В мероприятии собирались принять участие 11 работников детского сада.

Как объяснила порталу rus.err.ee заведующая детским садом Татьяна Корелина, возможность поездки она обсуждала с педагогами заранее, все они были согласны ехать. Составили список участников и отправили его организатору — Kersti Võlu Koolituskeskus. Однако, по словам Корелиной, за три дня до мероприятия выяснилось, что некоторые учителя по различным причинам не смогут поехать.

"Изменить список участников оказалось невозможно, поэтому я предложила поехать другим педагогам детского сада, - объяснила ситуацию Корелина. - На месте выяснилось, что регистрационные листы уже заполнены, необходимо было поставить только подписи. Когда мы обратили на это внимание, нам сказали, что это пустая формальность, можно поставить подпись под любую фамилию. Мы так и сделали. Даже сама внесенная в список, не помню точно, за себя ли я расписалась".

После лекции и экскурсии педагоги получили сертификаты об участии в мероприятии. "Сертификаты были выписаны на имена тех, кто зарегистрировался заранее. Как объяснили организаторы, они были отпечатаны после получения списка участников за несколько дней до лекции. Сертификаты раздали всем, на чье имя они были выписаны", - рассказала Корелина.

Несколько учителей, не поехавших на учебу, но получивших на свое имя сертификаты, обратились в Отдел культуры Нарвы с просьбой разобраться, кто подделал их подписи в регистрационном листе. А затем с аналогичным заявлением обратились и в прокуратуру.

Вируская окружная прокуратура подтвердила порталу rus.err.ee, что в конце декабря 2016 года для проверки полученной информации было начато уголовное производство по статье 344 части 1 Пенитенциарного кодекса. Речь идет о возможной подделке подписей педагогов в детском саду "Красная шапочка". Подозрения никому пока не предъявлены.

Корелина узнала об уголовном деле от журналиста

Татьяна Корелина впервые услышала, что по данному факту заведено уголовное дело, от журналиста rus.err.ee.

"Если кто-то из зарегистрировавшихся не может участвовать в оплаченном мероприятии, его заменяют коллеги. Так многие (руководители учебных заведений) делают и никто из этого обычно не делает шума", - пояснила она.

Заведующая утверждает, что никакого конфликта с коллективом и родителями детского сада "Красная шапочка", который она возглавляет с октября 2016 года, у нее нет.

Напомним, что в октябре несколько родителей воспитанников единственного в городе эстонского детского сада провели пикет против назначения заведующей дошкольным учреждением Татьяны Корелиной. Они поддержали завуча этого детского сада Ангелику Соометс, которая сейчас оспаривает в административном суде результаты конкурса на замещение должности руководителя детского сада.

Нарвская горуправа ситуацию не комментирует

Руководитель Отдела культуры Нарвы Виктория Лутус не стала комментировать обстоятельства данного случая, сославшись на то, что этим делом занимается прокуратура, которая установит, что произошло и кто в этом виноват, если виноват. По словам чиновника, Отдел культуры сейчас занимается ответом на запрос следствия по данному делу. "Насколько серьезно нарушение? Ответом на этот вопрос будет результат уголовного производства".