Суд приговорил велосипедного вора к трем годам тюрьмы

Эстония

Тартуский уездный суд приговорил мужчину к трем годам реального лишения свободы за кражу нескольких велосипедов, которую он совершил в течение нескольких дней после освобождения из тюрьмы за аналогичное преступление.

Суд признал Индрека виновным в трех эпизодах кражи велосипедов и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, но реальный тюремный срок был сокращен на одну треть в рамках ускоренного судопроизводства, сообщил в среду новостной портал ERR.

Индрек, ранее неоднократно судимый за кражи велосипедов, вышел из тюрьмы в середине августа прошлого года, но уже в первые дни после освобождения он взялся за старое, украв два велосипеда с общественных стоянок 19 и 22 августа, а также один велосипед из подвала многоквартирного дома 27 августа.

Ему удалось продать первые два велосипеда примерно за 100 евро, но при попытке продать третий украденный велосипед у покупателя возникли подозрения и он обратился в полицию. После этого полиция задержала Индрека с украденным велосипедом, а спустя два дня он был арестован по запросу прокуратуры.

Лыунаский окружной прокурор Сильва Роод пояснила, что речь идет о человеке, который несмотря на наказания так и не осознал неприемлемость краж.

"Для прокуратуры важен не только размер ущерба, причиненный преступлениями — при запросе наказания нужно также учитывать необходимость осознания обвиняемым последствий своих действий. Речь идет о профессиональном воре, и если три года реального лишения свободы за три кражи его не перевоспитают, то по крайней мере в течение этого времени он не сможет совершать новые преступления", - пояснила прокурор.