Для упрощения жизни желающих переехать в Эстонию иностранцев появились специальные чиновники

Эстония

С 1 марта в Департаменте полиции и погранохраны начали работу консультанты по миграции, которые будут помогать иностранцам в вопросах, связанных с переездом в Эстонию.

Персональные консультанты будут давать юридические консультации и информацию о законных основаниях для переезда и необходимых для этого документах людям, которые приезжают в Эстонию на учебу, работу либо же желают заняться здесь предпринимательством, а также работодателям и учебным учреждениям, в которых будут работать или учиться приехавшие иностранцы, передает пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По темам, связанным с правом на проживание и нахождении в Эстонии, а также по вопросам гражданства департамент получает примерно 1300 устных и письменных запросов в месяц и число таких запросов постоянно увеличивается.

Консультанты работают в бюро обслуживания в Таллинне, в отделениях полиции и Тарту и Йыхви, также при необходимости и в отделении полиции Пярну. К консультанту можно обратиться по телефону 612 3500, по электронной почте migrationadvice@politsei.ee, по Skype или прийти на консультацию.

Консультанты говорят на эстонском, русском и английском языках.