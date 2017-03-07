Президент Эстонии помиловала бывшего военнослужащего, пострадавшего в Афганистане

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала осужденного за незаконный оборот взрывчатых веществ и огнестрельного оружия Александера Ильвеса.

Кальюлайд освободила Ильвеса (40) от дальнейшего несения наказания при условии, что он не совершит нового преступления до конца назначенного ему судом срока лишения свободы, передает пресс-служба президента Эстонии.

Ильвес был наказан за незаконный оборот взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, а также за участие в наркопреступлении. Отбывать наказание он начал 12 июня 2014 года. Срок наказания должен был закончиться 11 июля 2019 года.

Бывший военнослужащий Ильвес в 2008 году, выполняя боевое задание, получил тяжелое ранение и стал на 100% нетрудоспособным.

О его помиловании ходатайствовали многие его бывшие сослуживцы, в том числе и каплан Сакалаской дружины Кайтселийта Пеэтер Партс.

Президент Эстонии помиловала Ильвеса по соображениям гуманности. Решение вступило в силу во вторник, 7 марта.

Кальюлайд не удовлетворила просьбы о помиловании Мадиса Альяса (р. 1988), Юри Хейнла (р. 1964), Михкеля-Аво Каска (р. 1998), Алексея Кириенко (р. 1979), Олега Козлова (р. 1970), Артемия Курвитса (р. 1967), Марко Лемсалу (р.1980), Екатерины Мюйрсепп (р. 1975), Вадима Шпакова (р. 1985), Александра Чащина (р. 1980), Хейно Уйбоканда (р. 1949), Владимира Вахрушева (р. 1963), Сергея Варакина (р. 1976), Сергея Волонцевича (р. 1988) и Райта Ыйсо (р. 1995).