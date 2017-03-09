В Эстонии 9 марта чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года

В четверг, 9 марта, исполняется 73 года со дня мартовской бомбардировки оккупированного германскими войсками Таллинна советской авиацией.

Бомбардировка эстонской столицы 9 марта 1944 года была более разрушительной, чем состоявшийся тремя днями ранее авианалет на Нарву, в ходе которого город был почти полностью разрушен, передает служба новостей "Радио 4".

В ходе бомбардировки Таллинна погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 советский военнопленный. Ранения получили более 650 человек.

Были полностью разрушены свыше полутора тысяч зданий, в том числе многие памятники архитектуры. Музей Kiek in de Kök в память о трагических событиях проведет сегодня тематические экскурсии.