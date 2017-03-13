Полиция Латвии полтора года не может допросить виновника аварии - американского солдата

Начатое летом 2015 года расследование ДТП, в результате которого пострадало 5 человек, а виновником аварии оказался американский военнослужащий, застряло — а теперь, возможно, его и вовсе передадут США, причем по инициативе самой Латвии.

Июнь 2015 года. Шоссе Рига-Вецлайцене, примерно в километре от поселка Берзкрогс. За рулём Toyota Yaris — cолдат армии США. Он идёт на обгон фуры, не замечая встречную машину, которой управляет российский раллист Василий Грязин, выступающий под латвийским флагом. Происходит лобовое столкновение, все пострадавшие — а их было пятеро — оказываются в больнице.

Полиция возбуждает уголовное дело: это латвийская юрисдикция, и судить виновника, кто бы им не оказался, должна Латвия. Однако американца из цесисской больницы перевозят в госпиталь на базе в Германии. Он оказывается вне прямой досягаемости латвийских правоохранительных органов. В мае прошлого года полицейские заявляли, что вскоре передадут завершенное дело прокуратуре. Этого не произошло. Осенью те же стражи порядка признали: дальнейшему продвижению следствия препятствует невозможность допросить военнослужащего сил союзников, сообщает lsm.lv

"Мы знаем только его имя, фамилию, и год рождения. Конечно, это не препятствие. Но здесь вопрос о сотрудничестве. Мы отправляли письма в разные инстанции, и в посольство [США], и в оборонные ведомства. Мы не получаем конкретных ответов. Бюро международного сотрудничества [Генпрокуратуры Латвии] тоже пыталось получить информацию — что нам делать, чтобы организовать допрос, но пока результата нет. Мы сделали всё, что могли", — заявил глава Цесисского участка Видземского регионально управления Госполиции Алдис Паже. На прямой вопрос — заключается ли проблема в том, что "США просто не идет на сотрудничество" — он ответил "Да, да".

В полиции невозможность допросить американца уже в течение полутора лет связывают со сложными бюрократическим процедурами. Возможно, однако, вскоре Цесисский участок избавят от "зависшего" дела. Надзирающий за расследованием прокурор намерен незамедлительно просить Генпрокуратуру о передаче всего расследования американской стороне. Заявление в Генпрокуратуру о передаче дела должно быть готово в ближайшие дни.

Дело об аварии 2015 года расследуется латвийскими правоохранительными органами на основании "типового" договора НАТО о статусе военнослужащих одного союзника, находящихся на территории другого. Сейм Латвии в первом чтении уже ратифицировал дополнительный договор Латвии и США. Это соглашение прямо предусматривает — правонарушения, совершенные на территории Латвии американскими военнослужащими (а также членами их семей и работающими на армию по найму гражданскими), расследуются и караются по законам США и властями США. За Латвией, однако, сохраняется право, в отдельных случаях (по усмотрению Генпрокуратуры) вернуть дело ей.