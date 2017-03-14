В ночь на вторник неизвестные подожгли в Нарве четыре мусорных контейнера.

Сообщения о горящем мусоре начали поступать после полуночи, сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.

В 00:11 спасателям поступил первый вызов — на площадь Пеэтри, где загорелся пластмассовый контейнер. 13 минут спустя поступил вызов на Таллиннское шоссе, где горел мусор рядом с контейнером во внутреннем дворе.

В 00:32 спасателей вызвали на улицу Тулевику, где горел мусор в большом металлическом контейнере, а еще через десять минут поступило сообщение, что за домом на улице Пушкини загорелся мусорный ящик.

Около шести вечера в понедельник также поступило сообщение о горящем мусорном контейнере на улице 26 июля.

Спасатели потушили все пожары, люди не пострадали.