В Таллинне открываются Дни городов и волостей Эстонии

В среду и четверг в Таллинне начинается конференция "Дни городов и волостей Эстонии", одной из главных тем на которой станет административная реформа и финансирование местных самоуправлений.

На открытии двухдневной конференции выступят президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр по делам государственного управления Михаил Корб, сообщила в среду, 15 марта, служба новостей "Радио 4".

В рамках мероприятий состоятся дискуссии по вопросам организации транспортного хозяйства, энергетики, сферы электронных услуг, социального обеспечения.

В семинарах и обсуждениях в среду и четверг примут участие более тысячи человек — специалистов местных самоуправлений, политиков, экономистов.

Дни городов и волостей Эстонии проводятся ежегодно с 2005 года.