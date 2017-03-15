Архитектор Ханнес Пракс: Нарва любопытное место для работы с пространством

В Нарву на неделю переедет отделение дизайн интерьеров Художественной академии. В пляжном здании на Липовке с 20 по 24 марта пройдут лекции и семинары, в которых смогут принять участие все желающие жители города.

Внимание студентов, преподавателей и гостей будет обращено на изучение как внутренних помещений, так и внешнего городского пространства Нарвы, с целью выяснить, что входит в понятие “хорошего пространства”, из каких частей оно состоит. Дизайнеры будут выяснять какого пространства в приграничном городе слишком много, а какого недостаточно. Каждый день в послеобеденное время будут проходить экскурсии по примечательным зданиям Нарвы, на которые также приглашаются все желающие и интересующиеся.

Руководитель отделения внутренней архитектуры архитектурного факультета Эстонской Художественной Академии, профессор Ханнес Пракс, объяснил причину приезда в Нарву студентов и лекторов: "Нарва еще окончательно не сформирована, Нарва интересна. В Нарве есть возможность для движения и изменений по тем вопросам и темам, которые, например, в Таллинне и Тарту уже зафиксированы и закреплены. Нарва является заманчивым и любопытным местом для работы с пространством в связи с тем, что город был создан в рамках другой социальной системы - той, которая уже не существует. Куда Нарва дальше пойдет и что выберет? Это вопрос ближайшего времени. Поэтому, когда главный архитектор города Нарвы, Иван Сергеев, пригласил студентов и преподавателей Академии исследовать и картографировать нынешнее состояние города, мы никак не могли отказать".

Неделя в Нарве - это совместный эксперимент академии и города. Что могла бы Художественная Академия в будущем сделать для Нарвы? Какое учебное заведение было бы Нарве наиболее полезно и для какого ВУЗа могла бы Нарва представлять наибольший интерес?