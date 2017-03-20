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В Ида-Вирумаа полицейский фургон въехал в трактор ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В воскресенье в волости Лохусуу в Ида-Вирумаа полицейский автомобиль въехал в трактор, два человека получили травмы.

Авария произошла в 19:48 на втором километре шоссе Калма-Муствеэ. Оперативный полицейский автомобиль Volkswagen Transporter, которым управлял 49-летний мужчина, въехал в остановившийся на той же стороне дороги неосвещенный трактор, за рулем которого был 22-летний мужчина.

Водителя трактора и пассажира – 44-летнего мужчину – доставили в Клинику Тартуского университета.

Редактор: Ирина Киреева



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