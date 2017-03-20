В Ида-Вирумаа полицейский фургон въехал в трактор ({{commentsTotal}})
В воскресенье в волости Лохусуу в Ида-Вирумаа полицейский автомобиль въехал в трактор, два человека получили травмы.
Авария произошла в 19:48 на втором километре шоссе Калма-Муствеэ. Оперативный полицейский автомобиль Volkswagen Transporter, которым управлял 49-летний мужчина, въехал в остановившийся на той же стороне дороги неосвещенный трактор, за рулем которого был 22-летний мужчина.
Водителя трактора и пассажира – 44-летнего мужчину – доставили в Клинику Тартуского университета.
Редактор: Ирина Киреева