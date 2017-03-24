Порошенко попросит помощи НАТО в разминировании складов под Харьковом

Президент Украины Петр Порошенко поручил ответственным ведомствам обратиться к НАТО за помощью в разминировании горящих складов боеприпасов в Балаклее.

Сообщение об этом появилось в официальном Twitter главы Украины. "Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", – указывается в сообщении, передает dw.com.

В то же время интенсивность взрывов на крупнейшем на Украине складе боеприпасов уменьшилась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков. "Сейчас детонация уменьшилась, начали работать танки – пробивают дорогу, подтягивают спецтехнику. Бетонные заглубленные бункеры – держат. Выгорели все внешние площадки", – написал он.

Пожар на складах хранения боеприпасов Минобороны Украины начался в ночь на 23 марта. Локализовать возгорание пока не удалось. По данным телеканала "112 Украина", из опасной зоны эвакуировано около 20 000 человек. Украинские власти рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и диверсию.