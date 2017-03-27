Государство хочет отправлять автомобили виновников аварий на допконтроль

Поскольку при ремонте автомобиля, спровоцировавшего ДТП, зачастую экономят деньги, государство хочет отправлять транспортные средства после восстановления на дополнительный контроль. Страховщики не видят в этом необходимости.

По словам руководителя технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра, в целом попавшие в аварию машины по обязательной автомобильной страховке ремонтируют хорошо, но имеется проблема с теми машинами, которые стали причиной аварии, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

Хотя согласно пояснительной записке проходящего согласование плана развития транспортной сферы государство хочет направлять на дополнительную проверку автомобили, восстановленные после аварии, по словам чиновника, об изменении закона пока говорить рано. Предварительный план пока не снискал поддержки сторон.

По словам руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, введение сплошного контроля нереально и неразумно.