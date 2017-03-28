Фирма AirBaltic планирует к 2021 году увеличить до 11 число прямых рейсов из Таллинна

Об этом вечером во вторник, 28 марта, сообщила новостная программа телеканала ETV "Актуальная камера".

В настоящее время AirBaltic, обслуживающая около 3 млн пассажиров в год, является крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии. В планах предприятия - укреплять свои позиции не только в Риге, но и в Вильнюсе и в Таллинне.

"У нас уже есть несколько прямых рейсов из Таллинна, а к 2021 году их число должно вырасти до 11. Мы следим за тем, как развивается конкуренция", - сказал исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс.

Основным конкурентом AirBaltic в Таллиннском аэропорту он считает не Nordica, а Ryanair. Вместе с тем, раскрывать потенциальные новые прямые авиамаршруты из Таллинна Гаусс не пожелал.

Если 2015 год компания завершила с убытком почти в 10 млн евро, то в прошлом году она вышла в плюс, заработав 3,4 млн евро прибыли.

В настоящее время у AirBaltic есть прямые рейсы из Таллинн в Амстердам, Берлин, Вену, Париж и Ригу. С 16 апреля будет открыта линия Таллинн-Вильнюс.