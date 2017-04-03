В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя

Накануне вечером в рейсовом автобусе, следовавшем из Таллинна в Нарву, 65-летний пассажир напал на 32-летнего водителя.

Инцидент произошел в волости Тойла. После конфликта водитель остановил автобус и злоумышленник был передан в руки полиции, сообщила Идаская префектура.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что инцидент произошел в 17:05, когда автобус подъезжал к остановке.

"Пассажир подошел к водителю и ударил его. Причины такого поведения в данный момент не установлены", - добавила Филиппова.