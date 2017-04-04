Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Во вторник на аэродроме Эмари высадились 140 военнослужащих вооруженных сил Франции, которые будут проходить службу в Эстонии в составе батальонной тактической группы НАТО, переброска которой окончательно завершится в ближайшую среду.

Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило Министерство обороны Эстонии.

В сообщении отмечается, что французов встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, который подчеркнул, что Эстония является одним из форпостов Североатлантического альянса.

"Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы. Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всех [членов] НАТО, союзнические отношения основаны на взаимной поддержке, - сказал министр. - Подобно эстонцам, французы ценят свободу и солидарность, мы благодарны им за вклад в единство НАТО и обеспечение общих ценностей".

В общей сложности в Эстонию во вторник прибыли 140 французских военнослужащих, еще 50 военных из Франции были дислоцированы в Эстонии ранее. Переброска французской боевой техники в Эстонию завершилась на прошлой неделе.

Батальонная тактическая группа НАТО в составе 1200 человек из Великобритании, Франции и Дании будет дислоцироваться в Тапа. Общее командование группой будет осуществлять Великобритания. От Франции в состав группы войдут около 300 военнослужащих с танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронетранспортерами VAB. Французы будут служить в Тапа восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

В среду в Эстонию прибудут свыше 200 единиц британской военной техники, включая БМП Warrior и бронетранспортеры Bulldog, а также 220 британских и 130 французских военнослужащих. На этом переброска в Эстонию батальонной тактической группы НАТО завершится.

Прибывший личный состав и боевая техника отправятся из Эмари в Тапа. Переброска техники будет осуществляться со среды до субботы по маршруту Палдиски - Кейла - Таллиннская окружная дорога - Петербургское шоссе - шоссе Тапа-Лообу - Тапа. Каждая колонна будет включать до 20 единиц техники, максимальная скорость движения колонн - 70 км/ч.

НАТО приняла решение разместить батальонные тактические группы альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше на Варшавском саммите в июне прошлого года в связи с изменившейся ситуацией в региональной безопасности.