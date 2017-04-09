Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе

Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.

Об этом BNS сообщила пресс-служба ТПП.

"По крайней мере, в эстонской политике так происходит. Считается, что главное, чтобы мотор работал, а куда машина приедет, не имеет значения. Хоть в кювет, важнее, чтобы ехать с большим шумом", - заявил Луман, выступая на весеннем балу палаты.

"Я должен признать, что с точки зрения предпринимателя ситуация, учитывая намеченные поправки в налоговое законодательство или изменения в бюджетной политике, достаточно критическая. Не в том смысле, что хотят деньги с вертолета разбрасывать, а в том, что деньги надо еще где-то найти и кому-то придется расплачиваться за трудновыполнимые обещания", - сказал он.

Глава ТПП призвал политиков называть вещи своими именами.

"Волк — это волк, а экологический налог на автомобили — это налог на на автомобили, и залоговый подоходный налог — это на самом деле частичный подоходный налог на предпринимательство, вводимый для концернов. И обложение налогами потребления через предприятия — под видом ли налогов на банковскую деятельность, на сладкое или на упаковку, - и в этом случае речь идет о шаге, вытекающем из политической реальности. Его цель — перенаправить недовольство потребителя ростом цен на предпринимателя, однако честнее будет сказать, что для прикрытия повышения не облагаемого налогом минимума мы повышаем налог с оборота, что на самом деле является налогом на потребление. Но нет, не хотят говорить, потому что каждый потребитель сразу после первого посещения магазина увидит, что государство запрашивает совсем другой процент", - отметил Луман.

"Я считаю своим долгом призвать вас строже спрашивать как с политиков, так и с чиновников, зачем нужна та или иная перемена, чем они ее обосновывают", - подчеркнул Луман.

Он добавил, что новой реальностью следует считать и то, что целый ряд законодательных поправок по инициативе канцлера права уже передан в суд и сама Торгово-промышленная палата впервые в своей практике подала в суд на государство за нарушение правила предупреждения об изменении в законодательстве за шесть месяцев.