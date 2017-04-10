В Рийгикогу заговорили о необходимости уменьшить число депутатов

Председатель комиссии Рийгикогу по проблеме государственной реформы Ивари Падар отметил, что комиссия планирует собрать предложения фракций Рийгикогу о возможных изменениях регламента и порядка работы парламента, а также информацию о проблемах, возникших в прошлые годы.

Комиссия обсудила связанные с государственной реформой вопросы с присяжным адвокатом Юри Райдла. "Наше общество стареет, численность населения уменьшается. В долгосрочной перспективе мы не сможем сохранить настолько материально дорогую страну, какой она существует на сегодняшний день. Мы должны сделать государство более эффективным".

Он отметил, что, по его мнению, важно провести реформу парламента и уменьшить число депутатов. "Это было бы наилучшим сигналом всему обществу, что реформа проходит на всех государственных уровнях", – добавил Райдла.