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Из Эстонии уехали 26 беженцев ({{commentsTotal}})

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Эстония
Эстония

26 из 120 принятых Эстонией беженцев выехали из страны.

Такие данные приводит Центр Йоханнеса Михкельсона, оказывающий принятым в Эстонии беженцам опорные услуги, сообщили во вторник, 11 апреля, радионовости ERR.

По сведениям издания Virumaa Teataja, поселенная в Раквере летом прошлого года семья из Сирии в составе пяти человек в марте выехала в Германию, якобы для посещения родственников.

По словам представителя центра Юхана Сахарова, неизвестно, собираются ли уехавшие беженцы вернуться в Эстонию.

За прошлый год Эстония приняла 120 беженцев в рамках соответствующей программы ЕС. Из них один человек вернулся на родину, двое взяты под стражу, один находится в больнице в тяжелом состоянии, а несколько человек — "в турпоездке" по Европе. Получившие убежище в Эстонии имеют право выезжать из страны на 90 дней в году.

Редактор: Андрей Крашевский



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