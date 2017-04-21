Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой

Оглядываясь назад на события десятилетней давности, когда возглавляемое Андрусом Ансипом правительством приняло решение перенести "Бронзового солдата" из центра Таллинна на военное кладбище на фоне массовых беспорядков, бывший премьер-министр считает, что проявленная тогда твердость и решительность помогли осознать, что Эстония действительно стала независимым государством.

Ансип уверен, что эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией. "Увидев все то, что произошло в Крыму и на востоке Украины, следует сказать, что мы справились", - сказал Ансип в интервью новостному порталу ERR.

Он подтвердил, что видит связь между событиями в Эстонии в 2007 году и начавшимся в 2014 году украинском конфликте. "Да, схемы были очень схожие. Как известно, напряженность вокруг этого "Бронзового солдата" нагнеталась годами, она только росла. Наши эстонские спецслужбы говорили, что если "Бронзового солдата" сразу не перенести, то самое позднее через три года это придется сделать в любом случае, а обществу придется заплатить за это намного большую цену. Мы решили устранить эту проблему до того, как нам будет это не по силам", - сказал Ансип.

"Если мы посмотрим, что произошло в других местах, имея в виду Украину, то сначала беспорядки, потом захват правительственных учреждений, министерств, зданий горуправы и т. д., и что за всем этим следует, то мы все это видели и с этим знанием, которое мы получили годы назад после переноса "Бронзового солдата", на этой основе нам следует оценивать и события на Тынисмяги в 2007 году", - добавил он.

По его мнению, переломным стал 2006 год, когда ситуация вокруг "Бронзового солдата" вызывала все больше негодования у многих жителей Эстонии. Памятник приходилось круглосуточно охранять, у него начали появляться не только школьники, но и дети дошкольного возраста, пропаганда постоянно усиливалась. "Было совершенно ясно, что проблему надо решать", - подчеркнул экс-премьер.

Принципиальное решение о переносе памятника было принято в 2006 году

Ансип сообщил, что принципиальное решение перенести памятник он лично принял уже в мае 2006 года, после чего началась активная подготовка. В сотрудничестве с адвокатской конторой Пауля Варула был разработан проект закона о военных кладбищах, который создал законодательную базу для переноса "Бронзового солдата".

Непосредственно перед началом работ территорию вокруг памятника огородили, а в Таллинн дополнительно перебросили 780 полицейских. "На следующий вечер после установки ограждений пошла эскалация событий, которые закончились продолжавшимися две ночи беспорядками в Таллинне", - сказал Ансип.

В ночь переноса памятника премьер-министр принял решение отправиться в полицейское управление в здании бывшей конфетной фабрики Kalev, где и было принято решение незамедлительно осуществить перенос. "Если бы люди утром проснулись, город был бы разгромлен, а единственным защищенным местом остался бы "Бронзовый солдат" на Тынисмяги, то никто больше никогда бы не отнесся к правительству Эстонии всерьез. Когда теряешь инициативу, а нужно выиграть сражение или войну, то инициативу нужно перехватить. Такое решение мы приняли, и глядя на то, что произошло в ряде других мест, нужно сказать, что это было правильное решение", - подчеркнул он.

"Мы не собирались вывозить этого "Бронзового солдата" под покровом ночи, но в принципе были готовы и к такому сценарию. Вернее, должны были быть лучше к нему готовы. Между собой мы даже обсуждали возможность за одну ночь вывезти "Бронзового солдата" на военное кладбище. Технически это совершенно возможно, но до конца мы еще не были к этому готовы", - добавил Ансип.

Ансип о ставшем историческим пресс-релизе: "Тогда я сам взял бумагу и ручку"

По его словам, сначала была созвана кризисная комиссия, члены которой не спали вторую ночь и валились с ног от усталости. На утро было назначено внеочередное заседание правительства, но ночью провели заседание по телефону и почти все члены кабинета министров согласились на перенос памятника. Технические приготовления были начаты еще с вечера, где большую помощь оказало Министерство обороны. Посмотрев через видеокамеры, как "Бронзового солдата" погрузили на грузовик, Ансип отправился в дом Стенбока, где через час должна была состояться пресс-конференция.

"Составили пресс-релиз, он появился еще на конфетной фабрике Kalev. Люди были уставшие, сначала энтузиастов, которые хотели бы составить пресс-релиз, особенно не было. Тогда я сам взял бумагу и ручку. В конце концов все же пять человек сидели за компьютерами с этим текстом, но у меня сохранился оригинальный текст этого пресс-релиза и его последние предложения звучали так, что правительство на ночном заседании решило перенести "Бронзового солдата" с Тынисмяги и установить его на военном кладбище, и первая часть решения уже выполнена", - вспоминает бывший премьер.

"Через некоторое время кто-то позвонил в дом Стенбока и спросил, значит ли это предложение, что увезли. Я сказал, что да, увезли. Потом радио в какое-то необычное для новостного выпуска время сообщило, что "Бронзовый солдат" перенесен. Это было каким-то переломным пунктом в эмоциональном плане, очень важным моментом во всей этой цепочке событий", - добавил он.

Ансип назвал одним из главных последствий этих событий осознание многими русскоязычными жителями того, что Эстония является независимым государством. "Наверное, было довольно много русскоязычных людей, которые благодаря этим событиям поняли, что Эстония все-таки независимое государство и решения принимаются не в Кремле. Все жители Эстонии, независимо от родного языка, тоже начали выше ценить свое государство. Люди начали понимать, что независимость и свобода не были нам навечно кем-то гарантированы, и для сохранения свободы нам всем нужно прилагать усилия", - сказал он.

Ансип отрицает связь переноса "Бронзового солдата" с предвыборной кампанией реформистов

"Разумеется, мы хотели решить эту проблему без напряженности, но это не было в нашей власти. Надо признать, что мы прилагали большие усилия для поиска мирного решения. Даже патриарх Алексий выступил посредником между нами и Кремлем, но в конце концов и он был вынужден сказать, что Кремль не заинтересован в мирном переносе "Бронзового солдата", они никогда на это не согласятся. Сигнал был очень ясный, что пойдут по пути эскалации напряженности. Отсюда следует однозначный вывод, что чем раньше решить эту усугубляющуюся проблему, тем лучше для всего народа", - добавил бывший премьер-министр.

В общем и целом, считает он, Эстония вышла из этой ситуации с относительно небольшими потерями. "Было бы лучше, если бы этой напряженности не было, но в каком-то смысле эта цепочка событий прояснила ситуацию. Мы помним массовое вступление в ряды помощников полицейских, сколько людей были готовы защищать свое государство в самом прямом смысле слова. Были негативные стороны и позитивные стороны, но если посмотреть в широком плане, события в Крыму, на Украине, то можно сказать, что мы относительно легко отделались", - сказал Ансип.

Он не согласился с тем, что Партия реформ пыталась разыграть на выборах националистическую карту, сделав "Бронзового солдата" одной из тем предвыборной кампании 2007 года и тем самым способствовав росту напряженности. "Для Партии реформ это никак не было связано с предвыборными обещаниями, это не было темой выборов. После переноса "Бронзового солдата" и последовавших за этим событий это пытались назвать темой выборов, но частью избирательной кампании это точно не было", - заявил бывший премьер-министр.