Жители заброшенных поселков Вийвиконна и Сиргала не хотят присоединяться к волости Вайвара

Горуправа Кохтла-Ярве спросила жителей удаленных от города районов, заброшенных бывших шахтерских поселков Вийвиконна и Сиргала, об их желании присоединиться к волости Вайвара, на территории которой расположены эти административные единицы. Большинство жителей хочет остаться в составе Кохтла-Ярве. В опросе приняло участие 13 человек.

Городская управа Кохтла-Ярве подвела итоги опроса жителей Вийвиконна и Сиргала по вопросу административной реформой и изменением границ самоуправления.

У жителей этих удаленных от города районов спросили, хотят ли они присоединиться к волости Вайвара. В список было внесено 107 жителей. Мнение высказали 13 человек. За объединение проголосовали 3 человека и против - 10 человек.

Итоги опроса рассмотрят депутатами горсобрания Кохтла-Ярвеского. Окончательное решение по вопросу объединения самоуправлений будет принято правительством Эстонии.