ФОТО и ВИДЕО: в Эстонии проходят масштабные международные учения по кибербезопасности

В Таллинне проходят учения киберцентра НАТО под названием "Сомкнутые щиты" (Locked Shields 2017). В них принимают участие около восьмисот специалистов из области инфотехнологий, международного права, а также военные, ученые и журналисты.

Хотя центром проведения учений является Таллинн, команды, которые по легенде должны защитить инфосистемы фиктивного государства, расположены по всей Европе, передает "Актуальная камера".

Сценарий такой - на авиабазу вымышленного государства Берилия совершаются хакерские атаки. Под "огонь" взломщиков попадают энергосистема, топливные заправщики, система дронового наблюдения, почтовые сервисы, сайты.

"Все эти системы действительно используются на авиабазах", - говорит глава отдела технологий Центра киберзащиты НАТО Раймо Петерсон.

По легенде одни специалисты, так называемые хакеры, совершают атаки на систему, другие же пытаются ее защитить и вернуть работу в нормальное русло. Двадцать команд, которые находятся в своих странах, должны сдержать натиск кибератак. Эстонская команда работала на базе Департамента информационных систем.

"Это был успешный день. По нам было сделано очень много атак, но мы смогли защитить созданную для учений инфотехнологическую структуру государства Берилия. Критически важные инфосистемы не упали и работают под нашим контролем. Скажем так, что нападавшие не смогли взять под контроль важные системы", - говорит глава отдела инцидентов Департамента информационных систем Клайд Мяги.

Киберзащита в наши дни становится все актуальней. Учения под эгидой центра киберзащиты НАТО "Сомкнутые щиты 2017" являются на сегодняшний день в мире самыми крупными в этой отрасли, в них принимают участие около восьмисот специалистов разных отраслей из 25 стран.

Сюжет корреспондента "АК" Дмитрия Куликова: