В Тарту обрушилась плитняковая подпорная стена, спасатели ищут пострадавших

В четверг утром на улице Аардла в Тарту обрушилась подпорная стена из плитняка, пострадавшие пока не найдены.

Обрушение произошло в 08:58, сообщил в четверг, 27 апреля, Спасательный департамент.

Как отметили в департаменте, смещение грунта очень значительное и оно продолжалось после первоначального обрушения, поэтому очистка территории займет несколько часов.

В поисках пострадавших спасатели проверили зону обрушения с помощью термокамер и вызвали полицейских собак, но пострадавших пока не нашли. По предварительным информации, из работников расположенных поблизости учреждений никто не пропал.

В настоящее время идет очистка территории с помощью трактора. На месте дежурят бригада скорой помощи и полицейский патруль.