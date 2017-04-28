Актуальная камера 28.04.2017 (20:00)

В пятницу на строительстве Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил, поскольку была достигнута максимальная высота самого высокого здания строящегося комплекса.
Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.
На Таллиннской окружной дороге рано утром произошло сразу несколько серьезных ДТП. В общей сложности столкнулись и вылетели с шоссе около 30 автомобилей. Обошлось без пострадавших Одна из причин аварий - туман и так называемый черный лед, которым покрылась дорога. Почему дорожные службы не предвидели сложных погодных условий и что советуют в полиции тем, кто уже перешел на летнюю резину, рассказывает сюжет "Актуальной камеры".