Актуальная камера 28.04.2017 (20:00)

Обновлено: 19:29

На Таллиннской окружной дороге рано утром произошло сразу несколько серьезных ДТП. В общей сложности столкнулись и вылетели с шоссе около 30 автомобилей. Обошлось без пострадавших Одна из причин аварий - туман и так называемый черный лед, которым покрылась дорога. Почему дорожные службы не предвидели сложных погодных условий и что советуют в полиции тем, кто уже перешел на летнюю резину, рассказывает сюжет "Актуальной камеры".