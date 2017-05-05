В первом квартале турпоток в эстонских гостиницах вырос на 9%

Услугами предприятий гостиничного сектора Эстонии в первом квартале текущего года воспользовались 627 000 внутренних и иностранных туристов, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года.

По данным Департамента статистики, число останавливавшихся в гостиницах иностранных туристов выросло на 10% до 345 000 человек, а внутренних туристов — на 9% до 281 000 человек.

72% иностранцев прибыли из соседних стран: 155 000 из Финляндии, 63 000 из России и 32 000 — из Латвии. Число туристов росло во все три месяца первого квартала. Две трети иностранцев приезжали в Эстонию на отдых, а одна четверть — в деловых целях. 76% иностранцев останавливались в таллиннских гостиницах, а в пользу Ида-Вирумаа выбор сделали 4%.

По положению на март в Эстонии действовали 939 гостиничных предприятий. Заполняемость номеров составила 39%.