В Выру и Вильянди в полдень температура воздуха поднялась до +19 градусов

По данным синоптиков, в субботу в 13:00 теплее всего было в Вильянди и Выру, где столбики термометров поднялись до +19 градусов.

Такой высокой температуры в этом году в Эстонии еще не было, передает ERR Uudised.

В Таллинне в это время было +13 градусов. Холоднее всего было в Палдиски и на острове Висланди (+8).

Температура воздуха к 13:00

Палдиски +8

Висланди +8

Кунда +9

Кихну +9

Нарва +10

Ристна +10

Рухну +10

Сырве +10

Виртсу +12

Йыхви +12

Хелтермаа +12

Таллинн +13

Вяйке-Маарья +13

Хаапсалу +15

Муствеэ +15

Куузику +15

Йыгева +16

Ляэне-Нигула +16

Тюри +16

Роомассааре +17

Валга +18

Тарту +18

Пярну +18

Выру +19

Вильянди +19