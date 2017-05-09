Первый полуфинал "Евровидения" открыла не Джамала, а украинский певец Monatik ({{commentsTotal}})
По традиции первый полуфинал должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного украинского артиста Monatik (Дмитрий Монатик), работающего в жанре pop, new disco, indie pop, synthpop.
Специально для открытия Евровидения трек "Кружит" ("Spinning") певец исполнил на английском языке, передает eurovision.ru.
Monatik за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, поэтому организаторы поручили ему такую торжественную миссию открывать песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве.
Редактор: Ирина Киреева