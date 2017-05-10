Джамала представила новую песню на сцене "Евровидения" в Киеве

По традиции победитель прошлого конкурса открывает первый полуфинал. Однако организаторы в Киеве решили изменить обычаи и первым вступил украинский певец Дмитрий Монатик. Джамала во время зрительского голосования представила две песни: новую интерпретацию "1944", с которой победила в Стокгольме, а затем этнокомпозицию – "Заманили".

Джамала сказала, что для нее год после "Евровидения" прошел замечательно, она познакомилась со многими людьми. Кроме того, в апреле певица вышла замуж за Бекира Сулейманова.