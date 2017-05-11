Разочаровавшаяся в правительстве предприниматель Керсти Крахт пойдет на выборы в списке EKRE ({{commentsTotal}})
Президент Ассоциации мелких и средних предприятий (EVEA), бизнес-леди Керсти Крахт намерена принять участие в муниципальных выборах в списке Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
Об этом в четверг, 11 мая, Крахт сообщила в интервью сетевой версии газеты Maaleht, отметив, что как предприниматель она сильно разочарована нынешней политикой правительства по отношению к бизнесу.
По ее словам, налоговые реформы правительства уничтожают малый и средний бизнес.
"14 августа моему предпринимательскому стажу исполнится 30 лет. И я разочарована, как предприниматель я разочарована тем, как государство к нам относится", - сказала Керсти Крахт.
Крахт заявила, что она сама выступает за льготную предпринимательскую и налоговую среду, а среди всех партий эти идеи поддерживает только EKRE.
Редактор: Сергей Михайлов