Следствие: полицейские утонули под Хаапсалу из-за того, что на скорости выпустили руль лодки

Расследование установило, что смерть двух полицейских, утонувших в прошлом году вблизи Хаапсалу, наступила в результате трагического стечения обстоятельств, а не преступления.

Следствие пришло к выводу, что несчастный случай произошел из-за того, что мужчины на большой скорости выпустили руль из рук. Лодку развернуло и люди вылетели из лодки. Речь идет о руле с тросовой системой, что в определенных обстоятельствах может приводить к резкому развороту лодки. Кроме того, трос системы аварийной остановки, которая должна был остановить лодку, если находящиеся в ней люди упадут за борт, не был прикреплен к управлявшим лодкой людям.

Также полицейские неправильно использовали спасательные жилеты. Вероятно мужчины были оглушены, когда оказались в воде. Глава бюро внутреннего контроля PPA Рауль Вахтра пояснил: "Мужчины получили травмы, ударившись об мачту и борт лодки. Это и было причиной, почему один из них не смог раскрыть спасательный жилет и утонул, а второй, хоть и активизировал жилет, но не смог выпустить из него лишний воздух и задохнулся".

Один из жилетов был произведен в 2013 году, но в 2016 году прошел обслуживание. Второй был произведенным в том же году мануальным спасательным жилетом, активизировавшимся натяжением шнурка.

"Финские эксперты сказали, что на обоих сотрудниках были исправные спасательные жилеты, всесторонне отвечавшие стандартам ISO.", – сказал Вахтра.

Смерть Ренеэ Карка наступила в результате утопления, а смерть Тармо Каммера – от асфиксии.

По словам Ляэнеского окружного прокурора Индрека Калда, уголовное следствие прекратили 8 мая.

28 июня 2016 года в 19:25 в нескольких километрах от берега в проливе Воози была обнаружена моторная лодка Хаапсалуского полицейского отделения. Мотор лодки работал, сама она кружилась на месте, на ее борту никого не было. В 19:45 около лодки был найден утонувшим один из пограничников, а в 20:05 нашли тело второго.

Один из погибших – главный инспектор Тармо Каммер, который работал в Ляэнеском регионе начиная с 1996 года. Второй погибший – комиссар Ренеэ Карк, который служил пограничником, начиная со время создания пограничной охраны в 1991 году, большую часть этого времени – на кордоне Хаапсалу.