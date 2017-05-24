Райво Варе: "Северный поток 2" - это не причина, а повод для России перекрыть транзит в Латвию

Весной объем транзитных перевозок по РЖД в Латвию стал стремительно снижаться, так как компания отказывалась выдавать разрешение на перевозки большинству операторов. В Латвии считают, что причина - в отказе правительства страны поддержать строительство газопровода "Северный поток - 2". Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод не причина, а повод.

По словам Райво Варе, из-за оппозиции латвийского правительства по отношению к планам Газпрома построить вторую ветку газопровода "Северный поток" никто грузы резко перенаправлять не стал бы. "Это всего лишь небольшой политический повод, чтобы показать свое отношение к решению латвийского правительства. На самом деле происходят глубинные изменения, связанные с экономическими интересами группы близких к президенту России российских бизнесменов. Изменения по переориентации грузов начались несколько лет назад с Эстонии, часть грузопотоков ушла в Латвию. Сейчас массовые грузы — нефтепродукты и уголь - ушли и от наших соседей. То, что спад произошел очень резкий, объясняется отчасти еще и сезонностью - например, ближе к лету спрос на уголь на мировом рынке обычно падает".

По мнению эксперта, массовые грузы в Латвию не вернутся. "Тот, кто думает, что изменение позиции латвийского правительства по "Северному потоку" вернет грузы, глубоко ошибается. Дело, как я уже говорил, не в этом, а в том, что интересы российских бизнесменов изменились. Они свои грузы отправляют на свои терминалы в свои порты. О том, что массовые российские грузы не должны переваливаться через порты стран Балтии, говорилось еще в начале 90-х годов при Борисе Ельцине. Однако тогда у России не было своих портовых мощностей. Новые порты стали строить в начале 2000-х. Сейчас все есть. И теперь балтийские порты становятся лишь резервными площадками для перевалки российских грузов", - добавил Варе.

По словам эксперта, то, что из Латвии ушел российский транзит, ужесточит конкуренцию с портами Эстонии за остатки транзитных грузов, например, удобрений и жидкой химии. Однако, считает Варе, выгодное преимущество Эстонии - в близости к Петербургу.

Варе прогнозирует, что в Латвии реформа транзитного сектора будет проходить более болезненно, чем в Эстонии, так как у соседей удельный вес транзита в экономике страны был выше, в этой сфере занято больше людей, а значит ее ждут крупные сокращения.

В марте 2017 года в адрес портов Вентспилса и Риги по РЖД было отправлено 1,2 миллиона тонн грузов, в апреле - 750 700 тонн, а за период с 1 по 15 мая - только 45 700, свидетельствуют данные железнодорожной статистики. Поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратилась, остались только небольшие объемы чугуна в Вентспилсе и нефтепродуктов в Риге, пишет Reuters.

Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги. В прошлом году через порт Вентспилса прошло 18,8 млн тонн грузов, из которых как минимум 3,6 млн тонн (без учета минудобрений и нефтехимии) пришло по железной дороге из РФ. В Рижском порту всего было перевалено 37,1 млн тонн, в том числе как минимум 4,9 млн тонн железнодорожных грузов из России.