Михаил Корб отказался от своих слов, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО

Об этом говорится в заявлении Корба, распространенном в среду, 24 мая, после публикации в издании Lääne Elu, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами в Хаапсалу сказал, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО, - сказал министр на встрече с ветеранами. - Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Понимаете? Финны создают собственную армию, они отдельно от НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь".

В распространенном позднее заявлении Корб извинился за свое выступление в Хаапсалу. "Подтверждаю, что я полностью поддерживаю членство Эстонии в НАТО, работу и присутствие наших союзников, (нацеленные) на укрепление обороноспособности Эстонии, - сказал министр. - Поддержка США, Великобритании, Франции, Испании, Дании и других союзников заметна и важна".

Он пояснил, что его слова касались в первую очередь важности развития сильной и самостоятельной обороноспособности. "Членство Эстонии в НАТО укрепило нашу безопасность, мы получили как практическую, так и политическую поддержку для выполнения целей своей политики безопасности, и я считаю это очень важным", - подтвердил министр госуправления.