Штрафы за катавшегося на автомобиле по Ивангороду нарвитянина придется заплатить хозяину машины

Поздно вечером 24 мая в Ивангороде сотрудниками отдела ГИБДД был задержан легковой автомобиль Volkswagen Passat с эстонскими номерами. За рулем был гражданин России, постоянно проживающий в Нарве. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель никакого отношения к транспортному средству не имеет - он взял ее покататься у своего приятеля, чей отец является собственником машины. В итоге хозяину автомобиля придется заплатить штраф и таможенные платежи.

Автомобиль ввозил на территорию России отец приятеля, который разрешил своему другу покататься. При этом приятели не обратили внимания на то, что в пассажирской таможенной декларации имеется отметка о запрете отчуждения и передачи в пользование временно ввозимого на территорию России автомобиля, сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

Таким образом, законный собственник автомобиля должен будет заплатить штраф, размеры которого определит суд. Не исключена и полная конфискация автомобиля по решению суда. Собственнику также придется заплатить штраф таможне за нарушение правил временного ввоза.