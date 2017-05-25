На окраине Нарвы обнаружена огромная мусорная свалка

В промышленной зоне на окраине Нарвы горожане обнаружили грандиозную свалку бытового и строительного мусора. Съемочная группа "АК" побывала на месте.

На фоне просыпающейся после долгой зимы Нарвы диссонансом выглядит обнаруженная в черте города нелегальная свалка. В основном здесь строительный мусор, встречается старая мебель, вещи, которые многие годы хранились в подвалах и стали ненужными, отслужившие свое автопокрышки.

Объемы впечатляют. По оценкам специалистов более года здесь копился этот мусор, свозили его горожане, мелкие строительные фирмы, предприниматели, специализирующиеся на вывозе мусора. На очистку территории потребуется более 100 000 евро. Кто за это заплатит?

"В мусоре обнаружились документы с данными некоторых людей, с частью из них удалось поговорить. Они сказали, что передали эти старые бумаги вместе с мусором по объявлениям в социальных сетях или газетах", - пояснил главный специалист по охране порядка Дмитрий Дьяков.

Разумеется, те несколько виновников, личность которых установлена, не осилят расчистку всей территории. В этом случае по закону ответственность ложится на собственника территории - Нарвский промышленный парк.

"Постараемся привлечь к этой проблеме внимание, огранизовать этот процесс в городе. Мы хотим добиться решения, чтобы было однозначно понятно, что организация вывоза мусора - это задача местного самоуправления. За это они получают налоги и должны бороться с результатами того, когда система не работает", - считает директор Нарвского промпарка Вадим Орлов.

Руководитель промпарка предложил несколько возможных решений проблемы, в том числе установку контейнеров в густо заселенных местах и бесплатный вывоз крупногабаритного мусора, а горожанам посоветовал обращаться за услугами в фирмы со специальным разрешением на такую деятельность.