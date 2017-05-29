Гражданин Латвии получил в Эстонии 15 лет тюрьмы за убийство соотечественника

Харьюский уездный суд в понедельник, 29 мая, приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина Латвии, обвиняемого в убийстве соотечественника.

Суд счел вину 28-летнего гражданина Латвии Сергея Грибуста в краже и убийстве доказанной и приговорил его к 15 годам тюрьмы. Ранее прокурор требовал приговорить его к 16 годам тюрьмы.

Второй фигурант дела - 33-летний Юрий Умблей - был признан виновным в том, что не сообщил властям о преступлении. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

В законную силу решение суда не вступило.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились.

В ходе ссоры Сергей бил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.

Кроме того, на следующий после убийства день Сергей украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны. В тот же день, 22 августа, он был задержан в центре Таллинна.

Юрия Умблея обвинили в том, что он не сообщил полиции об убийстве, о котором ему рассказал Сергей.