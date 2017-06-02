Продажи новых автомобилей в Эстонии в мае выросли на 17%

За май 2017 года в Эстонии было продано 2571 новых легковых автомобилей, что превысило аналогичный прошлогодний показатель на 17%.

Такие данные приводит в пятницу, 2 июня, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

С начала года было в общей сложности продано 10 666 новых легковых автомобилей, что на 9,5% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются небольшие автомобили среднего класса, за которыми следуют средние внедорожники и автомобили среднего класса. Среди автопроизводителей по продажам в мае лидировала Toyota (477 автомобилей), второе место заняла Škoda (377), а третье — Kia (198).

При этом продажи коммерческих автомобилей в мае сократились на 1,8%, хотя за первые пять месяцев года и в этом сегменте отмечен рост продаж на 7,1%.