В воскресенье, 4 июня, в Эстонии отмечается 133-я годовщина национального флага.

В 7 утра у подножия башни "Длинный Герман" в Губернаторском саду на Тоомпеа состоялась торжественная церемония поднятия сине-черно-белого триколора. Перед собравшимися выступили спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей.

С Днем эстонского флага соотечественников поздравил архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма.

С 11:00 до 15:00 для посещения открыта башня "Длинный Герман".

Торжественное поднятие флага прошло и в крупнейшем районе Таллинна Ласнамяэ. В 9 утра возле здания управы Ласнамяэ в честь сине-чёрно-белого триколора прозвучал гимн Эстонской Республики и был торжественно поднят государственный флаг.

На церемонии гимн Эстонской Республики на трубе исполнили музыканты оркестра Национальной оперы "Эстония" Прийт Аймла и Юри Пеетсон.

День эстонского флага отмечается ежегодно 4-го июня. В этот день в 1884-м году в церкви Отепя был освящен первый сине-черно-белый триколор. Подробнее об этом в эфире выпуска новостей на "Радио 4" рассказал историк Пеэтер Ярвелайд.