К началу каникул несколько детских площадок в Нарве оказались в непригодном состоянии

Половина городских игровых площадок Нарвы внезапно оказалась в непригодном состоянии. В чем причина – разбирался корреспондент "Актуальной камеры".

В первые дни летних каникул из четырех городских игровых площадок две оказались в совершенно разоренном состоянии. Исчез даже покрывающий их песок. Дети сетуют на то, что им неудобно бегать по такому покрытию.

После экспертизы по соответствию площадок стандартам безопасности из городского бюджета выделили деньги на приведение их в порядок.

"На данный момент проводится работа только по благоустройству песчаных оснований", – сказала старший специалист по благоустройству Ольга Годунова. По ее словам, также заключен договор на проектирование новых игровых комплексов на основных городских детских площадках.

Для благоустройства песчаных оснований потребуется 620 тонн песка, работы по замене покрытия ведутся быстро. Остается надеяться, что и новое оборудование установят еще во время летних каникул.